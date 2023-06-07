Москва, 7 июня, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ведут против России и Белоруссии необъявленную войну, западные политики говорят об этом открыто, заявил 7 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Новость дополняется.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США со своими приспешниками делают попытки настроить мир против России, пытаясь дискредитировать страну «любыми грязными и гнусными методами».