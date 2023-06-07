Санкт-Петербург, 7 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность наркогруппировки, изъято более 80 кг запрещённых веществ, сообщается 7 июня на сайте МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что пятеро подозреваемых в возрасте от 21 года до 40 лет задержаны в Пушкинском и Калининском районах города. Четверо из задержанных — иностранные граждане, прибывшие в Россию из Средней Азии. По адресам их проживания правоохранители обнаружили свыше 80 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, полицейские установили координаты тайников, где обнаружили еще 84 закладки с запрещенными веществами на территории Невского, Московского и Фрунзенского районов Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тюменской области задержали пожилую женщину, перевозившую в рыбе 41 свёрток с наркотическим веществом.

Как рассказали в полиции, в ходе досмотра транспортного средства в багажном отделении сотрудники правоохранительных органов обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой.