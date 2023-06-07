«Перекрёсток» представил новую форму сотрудников на модном показе
Москва, 7 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. На модном показе в честь 28-летия компании «Перекрёсток» представил новую форму для сотрудников супермаркетов. Дизайн формы был выбран в результате конкурса, в котором приняли участие более 500 российских дизайнеров. Победителем стала коллекция в стиле спорт-кэжуал изумрудного цвета, которая была разработана Еленой Светличной из Санкт-Петербурга. Новая форма будет отшита для всех сотрудников сети к январю 2024 года. Отличительной особенностью новой формы станет смайл в форме геометки на спине, как символ дружелюбия и открытости посетителям супермаркетов.
Ведущим модного показа стал известный шоумен Владимир Маркони. Модели также представили форму «Перекрёстка» прошлых лет и несколько креативных нарядов, разработанных специально для модного показа. В коллекцию вошла и форма будущего 2050 года, которую специально в честь модного показа создала нейросеть, и два креативных наряда — платье из упаковок собственных торговых марок и готовой еды «Шеф Перекрёсток», а также наряд выполненный из бумажных кассовых чеков, который подчеркивает ценность компании — чтобы снизить использование бумаги и сократить воздействие на окружающую среду торговая сеть активно отказывается от бумажных чеков в пользу электронных. В 2022 году сети удалось сэкономить 1,8 млн метров кассовой чековой ленты. Такой длины хватит, чтобы три раза обернуть нашу планету.
Во время показа гости приняли участие в дегустации продукции торговых марок «Перекрёстка» — «Зеленая линия» и Market Collection, а также сделали яркие снимки напротив фотозоны с инсталляцией продуктовой неоновой тележки. Также торговая сеть совместно с фондом «Линия жизни» установила фотобудку, чтобы гости смогли получить моментальные фотографии на память о мероприятии. Вечер завершился официальным поздравлением финалистов конкурса и выступлением зажигательной кавер-группы.