Москва, 7 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. На модном показе в честь 28-летия компании «Перекрёсток» представил новую форму для сотрудников супермаркетов. Дизайн формы был выбран в результате конкурса, в котором приняли участие более 500 российских дизайнеров. Победителем стала коллекция в стиле спорт-кэжуал изумрудного цвета, которая была разработана Еленой Светличной из Санкт-Петербурга. Новая форма будет отшита для всех сотрудников сети к январю 2024 года. Отличительной особенностью новой формы станет смайл в форме геометки на спине, как символ дружелюбия и открытости посетителям супермаркетов.

«Перекресток» «Перекрёсток» представил новую форму сотрудников на модном показе

«Перекресток» «Перекрёсток» представил новую форму сотрудников на модном показе

Ведущим модного показа стал известный шоумен Владимир Маркони. Модели также представили форму «Перекрёстка» прошлых лет и несколько креативных нарядов, разработанных специально для модного показа. В коллекцию вошла и форма будущего 2050 года, которую специально в честь модного показа создала нейросеть, и два креативных наряда — платье из упаковок собственных торговых марок и готовой еды «Шеф Перекрёсток», а также наряд выполненный из бумажных кассовых чеков, который подчеркивает ценность компании — чтобы снизить использование бумаги и сократить воздействие на окружающую среду торговая сеть активно отказывается от бумажных чеков в пользу электронных. В 2022 году сети удалось сэкономить 1,8 млн метров кассовой чековой ленты. Такой длины хватит, чтобы три раза обернуть нашу планету.

«Перекресток» «Перекрёсток» представил новую форму сотрудников на модном показе

Во время показа гости приняли участие в дегустации продукции торговых марок «Перекрёстка» — «Зеленая линия» и Market Collection, а также сделали яркие снимки напротив фотозоны с инсталляцией продуктовой неоновой тележки. Также торговая сеть совместно с фондом «Линия жизни» установила фотобудку, чтобы гости смогли получить моментальные фотографии на память о мероприятии. Вечер завершился официальным поздравлением финалистов конкурса и выступлением зажигательной кавер-группы.