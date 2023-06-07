Симферополь, 7 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Жителя Симферополя признали виновным в подготовке подрыва железной дороги в Джанкойском районе Республики Крым, его приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Южный военный окружной суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей и запретом администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев», — говорится в сообщении.

В суде было установлено, что 36-летний крымчанин готовил подрыв железной дороги в Джанкойском районе с целью схода грузовых и пассажирских поездов для устрашения жителей России, а также для причинения значительного имущественного ущерба, создания опасности гибели человека и воздействия на принятие решений органами власти России.

Уточняется, что осуждённый изготовил для совершения теракта взрывные устройства, но был задержан сотрудниками УФСБ. Сотрудники оперативной службы обнаружили у него дома схему закладки взрывчатки под железнодорожное полотно, электродетонаторы, а также экстремистскую литературу.

В материалах дела указано, что в социальных сетях фигурант призывал к терактам в отношении представителей государственной власти России и к убийству русских.

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