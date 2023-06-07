Москва, 7 июня, 2023, 14:46 — ИА Регнум. ВСУ при попытках прорвать оборону российских войск на донецком направлении в районе Артёмовска за минувшие сутки потеряли до 415 военнослужащих, сообщили 7 июня в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Попытки атак на этом направлении проводились после неудачных попыток наступления и существенных потерь противника на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве. Новые атаки ВСУ, как и прежние, цели не достигли.

«В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

ВСУ совершили восемь попыток наступления на этом направлении силами штурмовых отрядов четырёх бригад в направлении населённых пунктов Ягодное, Дубово-Василевка, Артёмовск, Андреевка, Орехово-Василевка, Клещеевка, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны также сообщили об отражении атаки ВСУ на Времеевском выступе (ДНР) и в районе Новодонецкого. Кроме того, в ведомстве рассказали о подрыве аммиакопровода в Харьковской области диверсионно-разведывательной группой ВСУ.

За минувшие сутки ВС России поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, пресекли деятельность двух ДРГ, сбили два истребителя, перехватили 24 снаряда HIMARS, «Ураган» и «Ольха», уничтожили 22 беспилотника ВСУ, два склада горючего, склад боеприпасов и поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад противника.