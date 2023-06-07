Новая Каховка, Херсонская область, 7 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Уровень воды в Новой Каховке Херсонской области 7 июня опустился на один метр от уровня вечера предыдущего дня, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия-24».

Таисия Воронцова/РИА Новости Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС

По словам замначальника ГУ МЧС России по региону Артёма Кузина, которые так же транслировались на телеканале, подъём воды в ряде районов по прогнозу продолжится от трех до десяти суток после ЧС на ГЭС.

Ранее сообщалось, что в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области введут режим ЧС регионального уровня.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Каховской ГЭС, в результате чего разрушились «задвижки», вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Из-за разрушения ГЭС оказались смыты сельхозполя вдоль побережья Днепра.

Леонтьев заявлял, что в Новой Каховке после разрушения ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения. По его словам, сотрудники МЧС и все соответствующие службы работают, 6 июня были отобраны пробы воды, результат показал, что химический анализ пока соответствует нормам.

Он также отметил, что из Каховского водохранилища каждую секунду сбрасывается более 30 тыс. кубометров воды. Леонтьев уточнил, что такой объём воды подмывает дамбу.