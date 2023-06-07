Москва, 7 июня, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Россия предпримет усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в Харьковской области. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила 7 июня на брифинге.

Кадр из видео Подрыв аммиакопровода в Тольятти

Этот объект гражданской инфрастуктуры, отметила она, часто упоминался в последние месяцы в контексте так называемой черноморской или зерновой сделки. Из строя выведена одна из насосных станций. Блокировочные клапаны сработали, но утечка аммиака всё равно произошла.

На восстановление трубопровода потребуется от одного до трёх месяцев при условии, что объект будет доступен. Повреждённый участок находится на территории, подконтрольной Киеву, сказала Захарова.

«Мы предпримем усилия для того, чтобы прояснить обстоятельства происшествия», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова констатировала, что Украина — единственная сторона, которая никогда не была заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода. Она добавила, что диверсия киевского режима ударила по тем усилиям по борьбе с голодом в нуждающихся странах, которые лично предпринял генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе. Российские военнослужащие сообщили, что трубопровод повредили бойцы ВСУ, при этом несколько из них отравились аммиаком. Один из пострадавших скончался. Минобороны России 7 июня заявило об украинской диверсии на аммиакопроводе. В результате теракта пострадали мирные жители, им оказали необходимую помощь.