Москва, 7 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Факт того, что в ходе атаки на Каховскую ГЭС ВСУ навредили сами себе, говорит о признании украинскими силами неизбежности своего провала, а потому Киев намеренно бьёт по инфраструктуре, которая уже не будет ему принадлежать. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время эфира отметил, что украинские войска навредили сами себе, атаковав Каховскую ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции и начался нерегулируемый сброс воды. После повреждения ГЭС часть российских минных полей оказалась подтоплена. При этом Сальдо добавил, что оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских Вооруженных сил.

«Украина понимает, что ей придётся оставить Херсонскую область, как и многие другие уже бывшие территории. Поэтому бьёт по инфраструктуре, которую придётся восстанавливать не ей, а России. И когда ВСУ атаковали, то создали картину в представлении Запада, что это якобы Россия частично разрушила ГЭС и подтопила украинские земли. Хотели, чтобы обвинили российских военных, а о последствиях не думали. Им совершенно не интересно, кого они могли затопить, как это повлияет на мирных граждан и экологию», — отметил Глазунов.

По мнению военного политолога, Украина не оставит попытки очернить репутацию российских военных сил и будет дальше создавать ситуации, которые Западу подадутся как атаки России. Кроме того, ВСУ продолжат разрушать важные объекты инфраструктуры регионов. В том числе под угрозу попадает Запорожская АЭС, которую могли «зацепить» последствия разрушения гидроэлектростанции. Также Глазунов обратил внимание на то, что все наступления Киева выполняются для западных покровителей украинского правительства. ВСУ необходимо показать, что они применяют вооружение, предоставленное Европой и США, и оказывают хоть какое-то сопротивление России.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС. Постпред РФ при организации Василий Небензя отметил, что звучащие из Киева и ряда стран Запада утверждения о том, что Россия якобы причастна к разрушению станции, противоречат здравому смыслу.