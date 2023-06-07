Мелитополь, 7 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ в городе Молочанске Запорожской области один человек погиб, ещё один житель был ранен. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах области.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его информации, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ города Молочанска в доме 83 по улице Луговой получил не совместимые с жизнью травмы один человек, ещё один житель получил ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что утром ВСУ открыли огонь по городу Молочанску, по предварительной информации, с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ вели огонь в направлении города Токмака Запорожской области, работала система ПВО. Система ПВО утром 7 июня также сработала в Мелитополе. ВСУ пытались нанести удар по городу.

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