Москва, 7 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также командно-наблюдательные пункты двух бригад противника, сообщил 7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

По его словам, склад боеприпасов был уничтожен в районе населённых пунктов Омельник и Гуляйполе.

Кроме того, ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ЛНР и Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы России отразили атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР.