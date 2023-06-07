Белгород, 7 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Город Шебекино Белгородской области обстрелян киевскими боевиками из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 7 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Система залпового огня «Град»

«Шебекино накрыли из РСЗО «Град». По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.

Уточняется, что на территорию промзоны попали более 40 снарядов, есть возгорание. Ещё 20 снарядов упали в различных частях города.

Кроме того, под миномётным обстрелом оказалось село Грузское Борисовского района. Снаряд попал на территорию сельхозпредприятия, повреждены 11 тракторов и кровля складского помещения. Обошлось без пострадавших.

Как ранее передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» центр села Графовка Шебекинского округа. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, другая часть попала в частный сектор.