Вашингтон, 7 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. США готовят к запуску группу новых спутников-шпионов, способных отслеживать российские и китайские космические аппараты. Об этом 7 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американских Космических сил.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Аппараты запустят летом в рамках инициативы Silent Barker, направленной на противодействие угрозам в космосе со стороны России и КНР. Предполагается, что спутники-шпионы будут сигнализировать об опасности для дорогостоящих американских космических систем и отслеживать иностранные объекты.

Несколько спутников Silent Barker будут находиться на геосинхронной орбите высотой около 35,4 тыс. км. В околоземное пространство их выведет ракета-носитель Atlas V. Точную дату старта объявят за 30 дней, пока известно, что это произойдёт не раньше августа.

Согласно заявлению Космических сил США, группировка Silent Barker станет ответом на вызывающие беспокойство усилия Китая и России по развитию систем, способных уничтожать другие спутники с орбиты. Ожидается, что новые спутники дополнят действующие наземные и низкоорбитальные системы и позволят американским военным узнать, «что действительно происходит в космосе».

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Россия вывела на орбиту радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», способный дважды в сутки получать данные о военных объектах на территории Украины. По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, новейшие российские спутники высокого разрешения позволят изменить ход спецоперации на Украине.