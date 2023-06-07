Москва, 7 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили на южнодонецком направлении свыше 190 украинских военных, сообщил 7 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий зенитного расчета ВС РФ

Кроме того, по его словам, были уничтожены 8 танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б».

Также Конашенков на брифинге сообщил, что российские военные отразили атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР, населённый пункт находится под контролем ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко проинформировал об активизации действий ВСУ на донецком, купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО. 1 июня он сообщил о переброске украинских сил и техники в район Серебрянского лесничества в ЛНР.

Ранее в Минобороны утверждали, что на донецком направлении самые ожесточённые бои идут в центре Марьинки и возле Авдеевки. Там наступают штурмовые группы отряда спецназа «Ахмат» и подразделения 1-го армейского корпуса.