Москва, 7 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России в ДНР сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Отмечается, что истребитель Су-27 воздушных сил Украины был сбит средствами противовоздушной обороны около населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики. Кроме этого, около населённого пункта Любицкое Запорожской области был сбит украинский истребитель МиГ-29.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Вооружённые силы России уничтожили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ на временно оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области. В Минобороны также сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ.

6 июня в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за сутки сбили три самолёта ВСУ.