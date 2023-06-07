Москва, 7 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные нанесли огневое поражение колонне бронетехники ВСУ, которая выдвигалась к совхозу «Октябрь» на южнодонецком направлении. Об этом 7 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Российские военнослужащие в зоне проведения СВО

«В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена», — сказал Конашенков.

Он добавил, что оставшаяся на ходу техника противника отступила на исходный рубеж.

Кроме того, он отметил, что на Времевском выступе российские войска в течение суток отразили три атаки двух батальонных тактических групп ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное (ДНР) и Левадное Запорожской области.

Также отражена атака штурмового подразделения ВСУ около Новодонецкого в ДНР. Этот населённый пункт находится под контролем российских войск.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ предприняли безуспешные попытки прорвать оборону ВС России в районе Артёмовска. В течение суток действиями «Южной» группировки войск были успешно отражены восемь попыток наступления. Противник потерял до 415 военных, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».