Москва, 7 июня, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР, населённый пункт находится под контролем российских войск, сообщили 7 июня в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Также в Министерстве сообщили о нескольких попытках ВСУ прорвать оборону российских сил в районе Артёмовска. Кроме того, были отражены атаки на Времеевском выступе (ДНР). Всего на южнодонецком направлении за минувшие сутки было уничтожено свыше 190 военнослужащих ВСУ и несколько десятков единиц техники, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Минобороны 7 июня также заявили о подрыве аммиакопровода в Харьковской области диверсионно-разведывательной группой ВСУ. За минувшие сутки ВС России поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, пресекли деятельность двух ДРГ, сбили истребители Су-27 и МиГ-29, перехватили 24 снаряда систем HIMARS, «Ураган» и «Ольха», уничтожили 22 беспилотника ВСУ, два склада горючего и склад боеприпасов, а также поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ.