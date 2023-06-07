Москва, 7 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Группа украинских диверсантов подорвала аммиакопровод «Тольятти-Одесса» у села Масютовка Харьковской области. Об этом сообщило 7 июня Минобороны России.

(сс) Антон Оболенский На насосной станции № 1 аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Подрыв аммиакопровода был осуществлён 5 июня около 21:00. В результате теракта пострадали мирные жители, им оказана необходимая медицинская помощь.

Остатки аммиака стравливаются из трубопровода. Среди российских военнослужащих пострадавших нет, добавили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении трубопровода с аммиаком под Купянском. По данным российской разведки, после того, как ВСУ повредили аммиакопровод, трое украинских военнослужащих отравились химическим веществом, один из них скончался. На место прибыли командиры ВСУ высокого ранга, военным приказали использовать на позициях маски и противогазы.