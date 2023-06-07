Тюмень, 7 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Фигурант дела об отравлении суррогатным алкоголем девяти человек в 2022 году, ранее судимый 39-летний Малик Мамедов приговорён к семи годам колонии особого режима, сообщила 7 июня пресс-служба судебной системы Тюменской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обвиняемый действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

В итоге, он получил семь лет тюрьмы, а также взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

По данным следствия, Мамедов с подельниками в период с 3 января 2022 года сбывал в торговые точки, расположенные на Ставропольской и Рижской улицах в Тюмени, нелицензионную спиртосодержащую жидкость, метиловый спирт, что представляло опасность для жизни и здоровья потребителей.

В результате употребления этого суррогатного алкоголя в январе 2022 года от острого отравления метиловым спиртом умерли девять человек.

Как сообщало ИА Регнум, продажа суррогатного алкоголя привела к трагедии во многих регионах России. 5 июня жители Самарской, Ульяновской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. По последним данным Минздрава РФ, количество пострадавших от отравления возросло до 90 человек, в субъектах Российской Федерации зарегистрировано 29 летальных исходов, ещё четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Суд арестовал самарского предпринимателя, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг. А сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр».