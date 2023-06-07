Варшава, 7 июня, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В Польше неизвестные ограбили специальный поезд армии США, украв ящики с боеприпасами, передаёт польское радио RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Отмечается, что в двух прибывших из Германии вагонах поезда, которые обслуживались армией США, были сорваны пломбы.

Позже выяснилось, что из состава, стоявшего на станции Углинец, пропали четыре ящика с боеприпасами, в которых находилось 120 снарядов калибра 25 мм.

Как передаёт радио, польская военная полиция отказалась участвовать в этом деле. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, по словам американского журналиста Сеймура Херша, украинская армия получает оружие от стран Запада и часто сбывает его на чёрном рынке. Журналист утверждает, что подозрения возникли касательно возможной перепродажи элитных переносных ракетных комплексов, способных сбивать самолёты на значительной высоте.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что передаваемое Киеву вооружение попадает на чёрный рынок и далее в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире.