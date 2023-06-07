Вашингтон, 7 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Украина предприняла контрнаступление, чтобы перерезать сухопутный мост, соединяющий Россию с её силами в Крыму. Об этом неназванные представители администрации США заявили изданию The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Украинские силы, говорится в публикации, 5 июня двинулись на юг по нескольким направлениям. Киев рассчитывал на продвижение в сторону Мариуполя, Мелитополя и других подконтрольных России мест вдоль черноморского побережья.

«Официальные лица США считают, что главная цель — перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с её силами в Крыму», — пишет газета.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что украинские войска перешли в наступление на разных участках фронта. Несмотря на то, что противник сосредоточил для прорыва большое количество техники и живой силы, российские войска сорвали все попытки наступления и остановили продвижение ВСУ. Украинская сторона понесла ощутимые потери — уничтожены свыше 3,7 тыс. военнослужащих, более 50 танков и другая техника. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна максимально сконцентрироваться, достойно ответить на действия Киева, а затем перейти в наступление и полностью низложить украинский режим.