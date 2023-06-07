Белгород, 7 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Центр села Графовка Шебекинского округа обстрелян киевскими боевиками из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 7 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ «Градами» обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал он.

Уточняется, что часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, другая часть попала в частный сектор.

По словам главы региона, было прямое попадание во двор жилого дома, где повреждены забор и хозяйственная постройка. Кроме того, осколками посечены окна и фасады ещё двух домовладений.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Гладков заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила две цели над Белгородом. 5 июня система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом три воздушные цели. До этого на подлёте к Белгороду была сбита воздушная цель, осколки повредили два автомобиля, в том числе машину скорой помощи.