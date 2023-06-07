Нью-Йорк, США, 7 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Военные действия на Украине показали, как правительства некоторых стран, в особенности — Польши, стали выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, пишет 7 июня газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению авторов статьи, Варшава с начала спецоперации упивалась вниманием. Когда Польша начала играть важную роль в обороне Украины, оказывая Киеву крупную помощь, включая военную технику на сумму более 2 млрд евро, западные наблюдатели поверили, что в стране произошли какие-то фундаментальные изменения.

«Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, страна осознала её важность», — говорится в материале издания.

Так, правящая в Польше партия «Право и справедливость» пробилась в правительство, умело используя кампании коллективного страха и демонизации определённых социальных слоев. Главными её мишенями были мигранты, женщины и сексуальные меньшинства. Успех партии был основан на адресных социальных выплатах, преклонении колен перед католической идентичностью страны и общепризнанном национализме.

«Они считают, что международный имидж партии как надёжного друга Украины только помогает ей укрепить внутреннюю и внешнюю поддержку. Наряду с такими странами, как Индия, Турция и Руанда, Польша может стать частью не очень либеральных друзей Запада. Это происходит для удобства Запада, но не в соответствии с его ценностями», — заключают авторы статьи.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel назвал полным поражением для Варшавы решение суда Евросоюза признать польскую судебную реформу от 2019 года нарушением законодательства ЕС. Предыдущий отказ Варшавы выполнять судебное решение ЕС привёл к наложению штрафа в размере одного млн евро в день, но в апреле 2023 года его сократили в два раза.

Кроме того, Еврокомиссия отказывается перечислять Варшаве обещанные средства из европейского Фонда восстановления экономики. Брюссель требует от правящей польской партии «Права и Справедливости» отменить рядовую судебную реформу и вести себя в соответствии с Хартией ЕС об основных правах.