Балаково, Саратовская область, 7 июня, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Пропавшего в городе Балаково Саратовской области шестилетнего мальчика нашли сотрудники полиции. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что ребёнок не вернулся с прогулки. Вместе с братьями он играл в мяч около дома на улице Братьев Захаровых. Потом братья ушли, а он остался и не пришёл домой.

«Ребёнка нашли. Сотрудники полиции в ходе обхода многоквартирного дома установили, что он находится у соседки», — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Уточняется, что соседка пыталась вернуть мальчика домой. Однако там никого не было, поскольку все искали ребёнка на улице.

Как сообщало ИА Регнум, в Саратове врачи спасли восьмилетнюю девочку, едва не утонувшую в одной из бань. Ребёнок не умел плавать, но по какой-то причине оказался в бассейне и начал тонуть. Её госпитализировали в одно из медицинских учреждений города.