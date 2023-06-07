* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 7 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Правоохранители провели обыски у шестерых организаторов движения «Весна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Обыски проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что были возбуждены уголовные дела по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России, а также публичных призывах к осуществлению «деятельности против безопасности государства», организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

По уголовным делам проходит шесть человек — пять мужчин и девушка. Всех их доставили в главное следственное управление СКР.

Как сообщало ИА Регнум, Петербургский суд 6 декабря 2022 года признал движение «Весна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией.

Представители надзорного ведомства отмечали, что деятельность организации должна быть запрещена, поскольку она направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России, дестабилизацию общественно-политической ситуации, формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти в стране.