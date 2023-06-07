Москва, 7 июня, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Несмотря на все надежды Вашингтона, запланированный на 22 июня государственный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США едва ли что-то серьёзно изменит в отношениях этих двух стран. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июня заявил Сергей Лунев, индолог, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Как отметил Лунев, улучшение американо-индийских отношений наблюдается уже три десятилетия, и поэтому не стоит ждать, что после очередной поездки индийского лидера в США произойдут какие-то кардинальные изменения. Это, впрочем, не означает, что Белый дом оставит попытки скорректировать внешнеполитический курс Нью-Дели в нужном для себя направлении.

«США давным-давно предлагают Индии более активно выступать против Китая. А также ослабить свои взаимосвязи с Россией (приносящие Индии хорошие дивиденды), наложить санкции на РФ и так далее. Моди с вероятностью 99% ни на что подобное никогда не согласится», — сказал Лунев.

При этом, как отметил индолог, Белый дом стремится подорвать военно-политическое сотрудничество Индии и России, наращивая при этом собственные поставки.

«Они постоянно поставляют Нью-Дели своё вооружение, снижают на него цены и так далее. Раньше у российского вооружения на индийском рынке особо не было конкурентов, из-за того что наши цены были ниже. А кроме того, Запад отказывался самые современные системы поставлять Индии. Теперь он согласен поставлять самые модернизированные вещи», — констатировал Лунев.

Однако, к несчастью для США, Индия вела и ведёт политику диверсификации поставок вооружений.

Кроме того, Вашингтон не устаёт подталкивать Индию к более решительному выступлению против Китая. Лунев подчеркнул, что в одном из отчётных докладов Пентагона было напрямую заявлено о том, что Индия играет ключевую роль в процессе окружения Китая. Тем более что между Нью-Дели и Пекином есть серьёзные противоречия, несмотря на совместное членство в таких организациях, как БРИКС и ШОС.

«Однако Индия продолжает балансировать и отказывается от участия в каких-либо военных блоках. Чтобы сломать эту политику, в Индии должны произойти серьёзные изменения», — сказал Лунев.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам посла РФ в Индии Дениса Алипова, США не прекращают попыток отдалить Нью-Дели от Москвы. Однако дружба с Россией соответствует национальным интересам Индии, и она не планирует пренебрегать ими, несмотря на все усилия Вашингтона. Более того, отношения улучшаются. В частности, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии.

Кроме того, есть мнение, что в условиях санкционного давления на Россию её связи с Индией вышли на ещё более высокий уровень. По словам профессора факультета экономики Университета управления Ниигаты Ивана Целищева, Россия, Индия, Китай и Турция сформировали экономический блок, который стимулирует смещение экономической деятельности РФ в сторону зон с формирующимся рынком. Возможность существования такого блока с тревогой признают и в США.