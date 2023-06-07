Москва, 7 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о необходимости ответа России на начавшееся контрнаступление Украины говорит о том, что Москве придётся не только отражать атаки и защищаться, но и продолжать линию по достижению целей СВО. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале, что России необходимо остановить врага, а затем начать наступление. Как указал политик, враг и западный мир готовы на всё, чтобы стереть Российскую Федерацию с лица земли. Он добавил, что у российской армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. Также Медведев указал на моральное превосходство над силами Украины.

«Он как зампред Совбеза имеет прямое отношение за контролем над обеспечением материально-техническими ресурсами России и знает, о чём говорит. Главное, он конкретизирует то, что сейчас для всех является непосредственной задачей — это денацификация и демилитаризация Украины. Дал понять, что после того, как эта часть спецоперации закончится, мы пойдем дальше, и речь не только о Киеве, а про Львов и далее. Это случайно образовавшееся государство превратилось в террористическую структуру, а переговоры с террористами невозможны», — объяснил Подберёзкин.

Военный политолог отметил, что первый этап российской спецоперации оказался непредсказуемым и катастрофическим как для самой Украины, так и для её западных партнёров, которые не рассчитывали на такое серьёзное истощение технических ресурсов ВСУ. Однако, расслабляться сейчас не стоит, так как впереди, по мнению эксперта, ещё более важные стратегические действия российских сил.

«ВСУ будут пытаться идти дальше, и нам предстоит 1-2 недели достаточно жёстких боёв. Сейчас у нас есть силы для нейтрализации их контрнаступления и осуществления своего наступления. Нужно, чтобы через две недели мы могли пойти в наступление, поскольку оно решает проблему террористическую. Они же могут эскалацию поднимать и дальше — сегодня взорвали Каховскую ГЭС, завтра предпримут атаку на Запорожскую АЭС, а потом и дальше по важным российским объектам захотят бить. Чем скорее мы эту заразу удушим, тем быстрее наступит покой», — поделился военный политолог.

При этом Подберёзкин счёл достаточными силы РФ для продвижения.

«Набор добровольцев идёт довольно успешно. Стоит понимать, что из десятка мобилизованных мужчин непосредственно на фронте воюют трое-четверо, а остальные 6-7 заняты обеспечением военной деятельности, например, подвозкой грузов и техники. Нужны разные люди, не только штурмовики», — добавил Подберёзкин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о предпринятых ВСУ попытках контрнаступления. Противник пытался атаковать российские войска на различных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы. ВС России сорвали все эти попытки и нанесли украинской армии ощутимый урон. Киевский режим потерял за три дня более 3,7 тыс. военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники.