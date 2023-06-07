Берлин, 7 июня, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Не Украина, а Запад будет принимать решение, когда начнутся переговоры о перемирии. Об этом написал Кристоф Шильтц для издания Die Welt.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он выказал мнение о том, что, вероятно, власти Украины думают по-другому и планируют продолжать бои, при этом вопреки официальным заявлениям Запада не Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии.

«Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии», — написал он, добавив, что многие государства в ЕС и НАТО не будут ждать пока ВСУ займут утерянную территорию, они начнут вести переговоры с Россией, так как настроились на «ампутированную Украину».

Шильтц отметил, что в этом вопросе решающее значение будет иметь то, какую цену Украина и Запад в результате заплатят за перемирие и за мирные переговоры.

Он также высказал мнение о том, что в ближайшие 15–20 лет членство Украины ни в Евросоюзе, ни в НАТО реальным не будет.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Украины давно прибегают к шантажу мирового сообщества, поскольку киевский режим не сможет существовать без поддержки западных стран и сотой доли секунды, его подпитывают колоссальные вливания НАТО. Она уточнила, что руководство Украины отдаёт себе отчёт, что если поставки, эмиссии, содействие, подачки либо, наоборот, колоссальные вливания остановятся хотя бы на секунду, то всё, больше не будет ничего.

Президент Украины в Киеве на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что, когда президент Украины говорит, что прекращение огня и замораживание украинского конфликта не приведут к миру, это свидетельствует о том, что он не свободен в принятии решений и уклоняется от любых посреднических инициатив по мирным переговорам.