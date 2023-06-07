Москва, 7 июня, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Россия должна максимально сконцентрироваться и достойно ответить на украинское контрнаступление, давно обещанное Киевом. Затем нужно полностью низложить киевский режим, заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, ничего неожиданного для Москвы в действиях Киева не было. Украинский режим предпринял «великое контрнаступление», чтобы оправдать полученные от западных «хозяев» деньги и оружие.

США могут мгновенно списать в утиль киевскую команду, если разочаруются в ней, поэтому руководство Украины готово на всё. Режиму в Киеве придётся идти до конца, отправляя на смерть тысячи людей, поэтому недооценивать противника не стоит, добавил Медведев.

Украина и поддерживающие её страны Запада готовы стереть Россию с лица земли. Российским войскам нужно остановить врага, а потом начать наступление. На их стороне — моральное превосходство и перевес в вооружении.

«Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии», — написал Медведев.

Итогом российского наступления должно стать не только освобождение территорий и защита населения, но и полное низложение нацистского киевского режима, подчеркнул зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о предпринятых ВСУ попытках контрнаступления. Противник пытался атаковать российские войска на различных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы. ВС России сорвали все эти попытки и нанесли украинской армии ощутимый урон. Киевский режим потерял за три дня более 3,7 тыс. военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники.