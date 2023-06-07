Москва, 7 июня, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей, заявил 7 июня глава корпорации «Алмаз Антей» Ян Новиков во время инспекции предприятия министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

По словам Новикова, которые приводит пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале, в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Он подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика.

Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника, отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня глава российского оборонного ведомства проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Он указал руководству предприятия на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей.

После атаки беспилотников по объектам в Москве, президент России Владимир Путин заявил, что в системе ПВО есть над чем поработать.