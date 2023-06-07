Ватикан, 7 июня, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Папе Римскому Франциску сегодня, 7 июня, проведут хирургическую операцию в клинике «Джемелли», сообщает Vatican News.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

По данным агентства, папе Римскому под общим наркозом проведут лапаротомию (разрез в области живота) и пластическую хирургию брюшной стенки с протезированием.

86-летний понтифик останется под наблюдением медработников несколько дней, чтобы восстановление после операции прошло нормально.

Как сообщало ИА Регнум, Франциск был избран папой после ухода Бенедикта на покой в 2013 году. Он испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых почти не может ходить самостоятельно.

Ранее папа Римский признался, что почувствовал себя нехорошо 29 марта после коллективной аудиенции. После трёхдневной госпитализации его выписали из больницы.