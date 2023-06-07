Алёшки, Херсонская область, 7 июня, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Пик подъёма воды в Алёшках ожидается в ближайшие часы, затем начнётся быстрый её спад, сообщил 7 июня председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Krd.ru Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко

«С утра направляем сюда всю спецтехнику и плавсредства для вывоза людей. Автобусы продолжат доставлять людей в пункты временного размещения Скадовска, Геническа и др.», — написал Алексеенко в своём официальном Telegram-канале.

Он сообщил, что в ходе заседания оперштаба области было принято ввести режим ЧС регионального уровня, что позволит оперативно начать выплаты пострадавшим. Их размер составит от 10 до 50 тысяч рублей.

По мере схода воды комиссии обследуют здания, определят ущерб, после чего может быть начато восстановление, отметил Алексеенко. Также он сообщил, что задача по обеспечению жителей питьевой водой уже решается. Начато и проведение противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось ранее, в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС город Алёшки оказался почти полностью затоплен. 6 июня началась эвакуация из этого и других населённых пунктов, пострадавших из-за ЧП.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта, совершённого властями Украины, было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.

Спуск воды из Каховского водохранилища не пройдёт бесследно для местной экологии, хотя прогнозы о том, что будет вскрыта некая «химическая бомба», выглядят безосновательно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА Регнум Владислав Жуков, эколог, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора.