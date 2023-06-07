Тайбэй, 7 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Воевавший на стороне ВСУ уроженец Тайваня сообщил, что во время боевых действий Вооружённые силы России два раза уничтожали его взвод почти в полном составе. Об этом сообщила газета Taiwan News.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Отмечается, что он участвовал в боевых действиях в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины, в конце мая мужчина вернулся на родину.

«Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым», — приводит газета его слова.

Он уточнил, что на его участке интенсивность боёв была не самая высокая.

При этом наёмник отметил, что в его подразделении потери, включая раненых, достигали 50%, при этом каждый пятый был уничтожен.

По информации издания, наёмнику примерно 30 лет, ранее он уехал из Тайваня, прошёл службу во Французском иностранном легионе, был снайпером.

Он отметил, что на Украине многие его сослуживцы попадали под артиллерийские обстрелы, сталкивались с продолжительными физическими нагрузками, тягостными условиями службы, усталостью, а также смертью друзей, в результате они «теряли волю» и уезжали.

Как передавало ИА Регнум, по информации американской газеты Washington Post, тысячи наёмников из США могут принимать участие на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине. По данным газеты, в Киеве в начале прошлого года сообщали, что свыше 20 тыс. американских граждан хотят вступить в иностранный легион ВСУ с зарплатой от 500 до 3500 долларов в месяц по контракту на несколько месяцев.