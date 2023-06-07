Москва, 7 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу указал руководству предприятия концерна «Алмаз-Антей» на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей. Об этом 7 июня сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Он отметил, что сокращение сроков должно быть достигнуто за счёт синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам.

«Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца. Одновременно идёт работа станка, тут же идёт монтаж и тут же идёт наладка следующего», — сказал министр обороны.

Отмечается, что глава концерна Ян Новиков доложил Шойгу, что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство по всей номенклатуре продукции и сдаёт её с опережением графика.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Он подчеркнул, что выпускаемая концерном продукция востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.