Мелитополь, 7 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня из-за разрушения Украиной дамбы гидроэлектростанции. Об этом 7 июня заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища. Оно просто исчезнет, надо два-три дня, чтобы водохранилище исчезло», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что, по оценкам специалистов по гидрографии, максимальный уровень разлива воды ожидается сегодня, 7 июня. С 10 июня уровень должен начать снижаться, а к 20 июня вода уйдёт в Чёрное море.

Рогов уточнил, что новое русло Днепра будет проходить на большом удалении от города Энергодара и Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Рогов заявил, что разрушения на Каховской ГЭС пока не представляют угрозы для Запорожской АЭС, но проблема сохранения уровня воды в Каховском водохранилище требует срочного решения.

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, из Каховского водохранилища каждую секунду сбрасывается более 30 тыс. кубометров воды.