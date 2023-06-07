Сочи, Краснодарский край, 7 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Сочи, где примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, сообщила 7 июня пресс-служба кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства РФ планирует посетить промышленную выставку «Евразия — наш дом», поучаствует в работе III Евразийского конгресса и II Молодежного форума СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также примет участие в церемонии открытия молодежного форума.

Кроме того, в графике российского премьера запланирован ряд двусторонних встреч: с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро, с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем кабинета министров Киргизии — руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мае в Москве состоялась встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По итогам встречи в Кремле было подписано 13 документов. Среди них распоряжения о планах либерализации по ряду секторов в рамках Евразийского экономического союза. Стороны также подписали протокол с изменениями в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части оказания финансовой поддержки при осуществлении совместных проектов в сферах промышленности.