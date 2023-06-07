Новая Каховка, Херсонская область, 7 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Уровень воды в Новокаховском округе снизился на 31 см, сообщил 7 июня заместитель начальника ГУ МЧС России по Херсонской области Артём Кузин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

По его словам, после разрушения из-за украинских обстрелов Каховской ГЭС уровень воды продолжит подниматься в течение 3–10 суток.

При этом уровень воды в Новокаховском округе снизился на 31 см, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища происходит из-за разрушения гидроэлектростанции, вызванного обстрелами со стороны ВСУ. В результате полностью ушёл под воду населённый пункт Корсунка на левом берегу Днепра.