Херсон, 7 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. После разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация сложилась в пользу сил Российской Федерации. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live», отвечая на вопрос о том, как повлияет на обороноспособность российских сил в регионе разрушение ВСУ Каховской ГЭС.

Кадр из видео. Владимир Сальдо

«С точки зрения военной ситуация сложилась оперативно-тактическая в пользу сил России», — заявил он, добавив, что разрушением дамбы ГЭС киевский режим хотел отвлечь внимание от больших потерь ВСУ в зоне боевых действий.

Сальдо обратил внимание на то, что с тактической точки зрения в результате этой катастрофы украинские войска не получат никаких преимуществ.

По его словам, ВСУ сами себе навредили этим.

«Потому что расчёт был на то, что подрыв плотины даст какое-то стратегическое или оперативное преимущество ВСУ», — подчеркнул он.

Сальдо добавил, что украинские военные не смогут ничего сделать, при этом у Вооружённых сил России открывается простор, по которому видно, кто и как пытается пересечь Днепр.

Как передавало ИА Регнум, Сальдо также сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС часть российских минных полей оказалась подтоплена. ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки ВСУ несколько пролётов станции были разрушены, вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что, уничтожив Каховскую ГЭС, киевский режим устроил в Херсонской области настоящий экоцид. Она напомнила, что в результате были затоплены несколько населённых пунктов, большая вода несёт угрозу свыше 20 тыс. мирных жителей, включая детей.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС. На заседании Совфеда Матвиенко от имени всех сенаторов выразила глубочайшее возмущение террористическому акту по сугубо мирной гражданской инфраструктуре.