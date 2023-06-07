Москва, 7 июня, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 года, в Единый день голосования, соответствующее решение утвердила 7 июня Московская городская дума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы мэра Москвы

«Принятие и официальное опубликование (постановления о назначении даты выборов — ред.) даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года», — заявил в ходе пленарного заседания спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно законодательству, Мосгордума должна назначить выборы мэра города за 90–100 дней до единого дня голосования. В 2023 году он пройдёт 10 сентября, выборы должны были быть объявлены в период со 2 по 12 июня.

Ранее 7 июня Центральная избирательная комиссия России утвердила проведение в 24 регионах дистанционного электронного голосования на федеральной платформе в единый день голосования 10 сентября.

Дистанционно смогут проголосовать избиратели в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях (в этих регионах выбирают губернаторов), а также в Архангельской, Владимирской и Ярославской областях, Ненецком автономном округе и Пермском крае (там состоятся выборы в региональные парламенты).

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году участие в выборах в Единый день голосования впервые примут избиратели в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего в 54 регионах страны пройдёт 78 избирательных кампаний.