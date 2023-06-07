Москва, 7 июня, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала торговую сеть «Пятёрочка» на 300 тыс. рублей за рекламу акции «Пенсионерам скидки», сообщила 7 июня пресс-служба ФАС на своём сайте.

Егор Алеев/ТАСС

Граждане пожаловались в службу на то, что реклама магазина торговой сети «Пятёрочка» (рекламодатель ООО «Агроторг»), распространяемая в эфире «Первого канала» и «России-1», вводит их в заблуждение.

Специалисты службы выяснили, что информация в видеоролике даёт потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако, сказано в сообщении, скидки действовали только в отношении отдельных категорий товаров. При этом полная информация указывалась в телерекламе мелким шрифтом.

«Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа», — отметили в ФАС.

В результате антимонопольная служба возбудила в отношении ООО «Агроторг» дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. Рекламодатель был оштрафован на 300 тыс. рублей, а также ему выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Ранее похожее дело было возбуждено в отношении авиационной компании «Аэрофлот» за размещение недостоверной рекламы.

ФАС выяснила, что в бортовом журнале авиакомпании содержалось рекламное сообщение, в котором утверждалось, что услуга по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения для приобретателей билетов на рейсы «Аэрофлота» предоставляется бесплатно. Однако на самом деле заявителю пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения.