Москва, 7 июня, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Удар ВСУ по Каховской ГЭС является терактом и военным преступлением, заявила 7 июня спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Так, на заседании Совфеда Матвиенко от имени всех сенаторов выразила глубочайшее возмущение террористическому акту по сугубо мирной гражданской инфраструктуре.

«Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление, причем заранее спланированное, продуманное», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что это привело к очень серьёзной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, а разрушения Каховской ГЭС будет на себе испытывать «не одно поколение».

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны РФ заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что из-за разрушения Каховской ГЭС сельскохозяйственные поля могут превратиться в пустыни на юге Украины. Кроме этого, под удар попала рыбная отрасль. Фиксируется гибель мальков и взрослой рыбы.