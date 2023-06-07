Матвиенко назвала военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС
Москва, 7 июня, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Удар ВСУ по Каховской ГЭС является терактом и военным преступлением, заявила 7 июня спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Так, на заседании Совфеда Матвиенко от имени всех сенаторов выразила глубочайшее возмущение террористическому акту по сугубо мирной гражданской инфраструктуре.
«Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление, причем заранее спланированное, продуманное», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что это привело к очень серьёзной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, а разрушения Каховской ГЭС будет на себе испытывать «не одно поколение».
Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны РФ заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.
В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что из-за разрушения Каховской ГЭС сельскохозяйственные поля могут превратиться в пустыни на юге Украины. Кроме этого, под удар попала рыбная отрасль. Фиксируется гибель мальков и взрослой рыбы.