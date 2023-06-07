Москва, 7 июня, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Уничтожив Каховскую ГЭС киевский режим устроил в Херсонской области настоящий экоцид. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко во время правительственного часа в Совете Федерации.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области», — подчеркнула она.

Она отметила, что в результате были затоплены несколько населённых пунктов, большая вода несёт угрозу свыше 20 тыс. мирных жителей, включая детей.

Вице-премьер обратила внимание на то, что были затоплены очистные сооружения, скотомогильники, объекты размещения отходов, погибли животные.

Она напомнила, что на затопленной территории расположены несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк «Нижнеднепровский» и Гилея, которые, по её словам, «надолго утратили свою рекреационную ценность».

Как передавало ИА Регнум, Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища происходит из-за разрушения гидроэлектростанции, вызванного обстрелами со стороны ВСУ. В результате полностью ушёл под воду населённый пункт Корсунка на левом берегу Днепра.

В окрестностях Новой Каховки после разрушения Каховской ГЭС, по предварительным данным, без вести пропали семь человек.

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что в результате разрушения Каховской ГЭС на юге Украины сельскохозяйственные поля могут превратиться в пустыни. Помимо этого, под ударом оказалась рыбная отрасль. Фиксируется гибель взрослой рыбы и мальков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН ответить, что сделано по Каховской ГЭС. Она напомнила, что 21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с призывом принять все возможные меры для предотвращения преступления на Каховской ГЭС.

Она также заявила, что реакция западных стран на ситуацию с Каховской ГЭС полностью предсказуема.