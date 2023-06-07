Москва, 7 июня, 2023, 12:11 — ИА Регнум. России сейчас важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, снижении неравенства и уровня бедности в стране, заявил 7 июня президент Владимир Путин.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Президент направил приветственную телеграмму участникам и гостям Петербургского Международного экономического форума, в которой отметил, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях и многое делает «для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций».

«Важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент в своей телеграмме также отметил, что рост ВВП России в 2023 году, по оценкам экспертов, может достичь 1-2%.

Петербургский Международный экономический форум пройдёт 14–17 июня. Мероприятие состоится в 26-й раз. В нём примут участие предприниматели из России, Китая, Индии и ряда других стран. Лозунг нынешнего форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».