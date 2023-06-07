* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 июня, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в беседе с ИА Регнум заявил, что не участвовал ни в какой драке на Арбате и его не задерживали. По его словам, словесный конфликт возник из-за того, что «невменяемому бородатому алкашу» не понравилось, что все фотографируются с Понасенковым.

Кадр из видео с канала: Радио Свобода Евгений Понасенков.

Ранее 7 июня стало известно, что после конфликта, произошедшего накануне в переулке Сивцев Вражек, в больницу госпитализировали мужчину с серьёзной травмой головы. У пострадавшего возник конфликт с иноагентом Евгением Понасенковым и его помощником Рамисом Зариповым. В беседе с журналистом ИА Регнум Евгений и Рамис объяснили, как мужчина попал в реанимацию.

«Алкоголик стал к нам приставать, мы от него стали уходить. Это произошло в переулке Сивцев Вражек. Я там фотографировался со своими фанатами. Он несколько раз спросил у фотографировавшихся людей, кто я такой и почему они со мной фотографируются. Минут семь он за нами шёл, мы уже стали почти бежать — он за нами. Мой помощник не выдержал и оттолкнул его. Алкаш сам упал. Грязный, бородатый и с брюхом. Примат. Нас никто не задерживал, просто опросили на месте», — рассказала Понасенков.

Помощник Понасенкова Рамис рассказал, что он просто толкнул агрессивного человека ладонью.

«Шёл пьяный человек за нами и почему-то угрожал, мы просили его отойти. Я на него не нападал, я просто его толкнул ладонью. Он выживет. Скорую вызвали очевидцы, не мы. Я не хотел никому причинить зла, такой умысел отсутствовал», — рассказала журналистам Рамис Зарипов.

На данный момент Зарипов и Понасенков находится дома, их отпустили под обязательство о явке. Полиция проводит проверку, пострадавшего мужчину пока опросить не удалось.