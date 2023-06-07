Киев, 7 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 7 июня на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным, сирены тревоги сейчас слышат жители всех областей Украины.

Как передавало ИА Регнум, воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена также 6 июня.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве является критической. Он заявил, что была проверена треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова. Всего было проверено 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию, уточнил он.