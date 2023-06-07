На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 7 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 7 июня на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, сирены тревоги сейчас слышат жители всех областей Украины.
Как передавало ИА Регнум, воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена также 6 июня.
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве является критической. Он заявил, что была проверена треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова. Всего было проверено 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию, уточнил он.