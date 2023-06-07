Москва, 7 июня, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Когда депутаты и представители общественности говорят об инициативе возобновить внеплановые проверки алкогольного бизнеса, то они имеют в виду ужесточение в контроле за производителями, на которых не было жалоб, а, значит, и не было оснований для проведения проверки. Однако, больше вопросов и проверок появляется в отношении чиновников, позволяющих торговать суррогатом. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Московского отделения «Опора России» Алексей Петропольский.

31. мвд. рф Проверка, выявившая некачественный алкоголь

Ранее депутаты Госдумы и представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ) обратились в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг с просьбой возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Инициатива прозвучала после того, как активизировались массовые отравления напитком «Мистер Сидр» в регионах России.

«У нас в стране всегда так — пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Как только люди начали массово погибать, то вдруг возник вопрос, что проверки отменили. Но как бизнес-омбудсмен могу сказать, что внеплановые проверки никто не отменял. Просто регулирование сегодня предполагает внеплановые проверки только, когда поступили жалобы на продукцию, когда, например, есть медицинское заключение об отравлении конкретным продуктом», — отметил Петропольский.

Бизнес-омбудсмен напомнил о продолжающем действовать в России моратории на проверки малого и среднего бизнеса, который призван помочь предпринимателям свободно функционировать в ситуации санкционных ограничений. Проведение внеплановых проверок же допускается только в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности страны, либо по поручению президента или правительства. По мнению Петропольского, большего внимания заслуживают региональные чиновники, которые позволяли продолжать работать с нарушениями недобросовестным предпринимателям.

«Нужны проверки чиновников на местах, кто закрывает глаза на нарушения и позволяет торговать суррогатом. Ещё большой вопрос — кто даёт возможность открываться «наливайкам» (точками продаж нелегальной продукции), которые торгуют непонятно чем, суррогатом, без проверок и документов», — подчеркнул эксперт.

На вопрос — ждать ли ужесточения лицензирования и контроля за выпуском лёгкой алкогольной продукции, Петропольский выразил сомнение. Он отметил, что производство крепких алкогольных напитков преимущественно относится к крупному бизнесу, который и так серьёзно контролируется правительственными организациями. С пивом и сидром — всё проще, так как они чаще являются продуктом малого и среднего бизнеса, отмена моратория на который приведёт к существенным изменениям в законодательстве. По мнению эксперт, важно усилить контроль и за «наливайками» и адресные проверки в этом сегменте.

Ранее управляющий партнёр проекта «Алкогольное право» Дмитрий Бирюков рассказал ИА Регнум, что четыре категории алкогольной продукции — пиво, медовуха, сидр и пуаре — могут изготавливаться, а затем поступать в продажу без наличия специальной лицензии у производителя.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня жители Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии отравились сидром. По последним данным, в Ульяновской области пострадали 62 человека, среди которых беременная женщина и двое детей. Скончалось 20 человек. В изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе обнаружили примеси метанола и этилбутирата в опасном для здоровья количестве.

6 июня пресс-служба Минздрава России сообщила о том, что количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России возросло до 90 человек, 29 человек погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области.