Новая Каховка, Херсонская область, 7 июня, 2023, 11:46 — ИА Регнум. В Новой Каховке после разрушения ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил 7 июня глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.

Алексей Коновалов/ТАСС Новая Каховка

«На самом деле существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ», — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, сотрудники МЧС и все соответствующие службы работают, 6 июня были отобраны пробы воды, результат показал, что химический анализ пока соответствует нормам.

«Но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток», — отметил Леонтьев.

Кроме этого, исследуются все артезианские скважины, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Новой Каховке начали частично включать электроэнергию, когда вода спадёт, начнётся обеззараживание подготовленных территорий.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны РФ заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.