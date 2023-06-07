Лондон, 7 июня, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Испанский мотогонщик Рауль Торрас Мартинес погиб в результате аварии, которая произошла в ходе гонок TT, проходящих на острове Мэн. Об этом сообщает издание The Guardian.

driver Photographer Мотоциклист

Отмечается, что трагедия произошла 6 июня на последнем круге горной трассы. Мотогонщику было 47 лет.

Уточняется, что Рауль Торрас Мартинес был очень популярным членом семьи паддоков, потеря такого энергичного и страстного мотогонщика будет глубоко переживаться всем сообществом TT.

Испанский мотогонщик дебютировал в гонках TT в 2017 году. Всего принял участие в 21 гонке данной серии, становился бронзовым призёром 18 раз.

Гонки на трассе на острове Мэн проводятся с 1907 года. Эту трассу считают одной из самых опасных в мире. В 2022 году здесь погибли шесть человек, всего в различных соревнованиях погибло свыше 250 человек.

Отмечается, что Торрас Мартинес стал 267-м погибшим в истории соревнований.