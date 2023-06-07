* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Москве блогера и историка Евгения Понасенкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 7 июня сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео с канала: ЖЗЛ с Дмитрием Быковым. Евгений Понасенков.

Инцидент произошёл вечером 6 июня. По информации источника, Понасенков и его друг Рамис Зарипов поссорились с неизвестным 60-летним гражданином.

Отмечается, что Зарипов оттолкнул мужчину, после чего тот упал и сильно ударился головой. Его госпитализировали в реанимацию с внутричерепной гематомой.

Понасенков и Зарипов были задержаны. Блогер заявил, что не предпринимал никаких действий и не виноват. Освидетельствование показало, что мужчины были трезвы, после этого их отпустили под обязательство о явке.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр иноагентов. После этого он уехал из России.