Москва, 7 июня, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Советская актриса и артистка дубляжа Валентина Гришокина скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Starhit.

Кадр из сериала: «Нюхач-3» Валентина Гришокина.

Валентина Гришокина ушла из жизни 31 мая. О причинах смерти артистки, а также о месте прощания и похорон пока не сообщается.

Гришокина родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте, окончила актёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого в 1969 году. Работала на Киностудии имени Довженко.

В фильмах артистка начала сниматься в 1960-х годах. С её участием вышли фильмы и сериалы «На Киевском направлении», «Рассказы о Димке», «Ни дня без приключений», «Аты-баты, шли солдаты…», «Штормовое предупреждение», «Нюхач», «Подкидыш».

Фильм «Аты-баты, шли солдаты…», вышедший на советские экраны в 1976 году, стал последней режиссёрской и актёрской работой Леонида Быкова. Гришокина исполнила в нём небольшую роль Любаши, подруги жены Константина Святкина.

С начала 70-х годов Гришокина работала артисткой дубляжа, она озвучила персонажей десятков фильмов, в числе которых «Месть и закон», «Тайна карпатского замка», «Вождь Белое Перо».

Как сообщало ИА Регнум, 88% жителей России, согласно данным опроса, смотрят фильмы о Великой Отечественной войне. Показатель выше всего среди людей старшего поколения — 94%. Среди молодёжи 18–24 лет он составляет 64%.