Вашингтон, 7 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Введение странами БРИКС собственной валюты может нанести ущерб, который окажется непреодолимым для доллара. Такое мнение высказал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Это связано с введением новой основной валюты, которая может ослабить глобальную роль доллара и в конечном итоге вытеснить его в качестве ведущего платёжного и резервного средства», — полагает бывший советник ЦРУ.

Он также отметил, что БРИКС по всем показателям представляет собой существенную альтернативу гегемонии Запада.

Он обратил внимание на то, что чрезмерное использование США санкций заставит другие страны отказаться от американской валюты, а это приведёт к ослаблению США и, в конечном счёте, к краху доверия к доллару, как таковому.

Как передавало ИА Регнум, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США создали план ответа стран Запада на случай военной эскалации между Россией и Украиной ещё в 2021 году. Он уточнил, что Вашингтон предложил Москве варианты дипломатического и военного разрешения ситуации и в последнем случае пообещал поддерживать Киев, создать для России максимально возможные издержки и усилить Североатлантический альянс.

В апреле 2023 года Путин заявил, что не нужно рассчитывать на скорую отмену санкций. При этом Россия после того, как Запад разорвал с ней связи, смогла добиться устойчивости экономики. Теперь перед страной стоят задачи по стратегическому преобразованию, направленному на развитие.

Главы министерств иностранных дел стран межгосударственного объединения БРИКС намерены поощрять использование местных валют в международной торговле.

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время выступления в Госдуме заявил, что вопрос о создании международной резервной валюты на основе корзины валют стран — членов БРИКС может быть затронут на саммите объединения в ЮАР, в данный момент ведётся обсуждение такой возможности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая заявил, что переход в торговле на национальные валюты оздоровит мировую экономику. Он уточнил, что это объективный процесс, который будет только набирать темпы.